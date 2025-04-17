В Кремле высказались о возможности проведения переговоров России и США в Катаре

Песков: Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается

Возможность проведения переговоров России и США в Катаре пока не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Об этом речи пока не идет», — сказал Песков.

Однако, по словам представителя Кремля, посреднический потенциал Катара в вопросе российско-американских переговоров очень большой.

Ранее эмир Катара и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых политики, в частности, обсудят процесс урегулирования украинского конфликта.

