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14:29, 17 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о возможности проведения переговоров России и США в Катаре

Песков: Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Возможность проведения переговоров России и США в Катаре пока не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Об этом речи пока не идет», — сказал Песков.

Однако, по словам представителя Кремля, посреднический потенциал Катара в вопросе российско-американских переговоров очень большой.

Ранее эмир Катара и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых политики, в частности, обсудят процесс урегулирования украинского конфликта.

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