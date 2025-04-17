В Крыму мигранты избили россиянина за просьбу не плеваться

В Крыму мигранты избили местного жителя за просьбу не плеваться

В Крыму мигранты избили россиянина за просьбу не плеваться. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На опубликованной записи видно, что один из прохожих останавливается и показывает рукой в сторону сидящих на корточках мужчин. После того как те поднимаются, начинается драка.

По его данным, конфликт начался после обращенной к иностранцам просьбы не плевать на асфальт. По итогам рассмотрения дела в суде одного из иностранцев отправили в колонию на 3,5 года. Еще один мигрант успел выехать из России.

Ранее в Крыму избили мужчину. Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и параорбитальной гематомой, однако спасти россиянина врачам не удалось. Он оказался ветераном специальной военной операции.