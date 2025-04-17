В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Рязанскую область

Минобороны: ВСУ атаковали объект энергетики в Рязанской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в Рязанской области. Подробности ночной атаки на российский регион раскрыли в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ ударили беспилотником по объекту филиала ПАО «Россети Центр и Поволжье» — «Рязаньэнерго». В результате атаки произошел обрыв проводов и отключение высоковольтной линии.

Без света остались жители населенного пункта Турлатово в Рязанском районе, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 17 апреля, ВСУ выпустили по России свыше семи десятков беспилотных летательных аппаратов. Из них — семь сбили над территорией Рязанской области.