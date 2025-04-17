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13:17, 17 апреля 2025Россия

В Минобороны раскрыли цели ночной атаки на Тульскую область

Минобороны: ВСУ атаковали объект энергетики в Тульской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в Тульской области. Цели ночной атаки противника раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в половине третьего часа ночи в российском регионе был атакован объект ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго». В результате удара беспилотника произошел обрыв проводов и отключение высоковольтной линии.

Без электроснабжения остались жители нескольких населенных пунктов в Новомосковском районе — поселка Первомайский, деревни Подхожие и села Шишлово.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что ночью средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над регионом. Режим беспилотной опасности действовал более шести часов.

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