В Минобороны раскрыли цели ночной атаки на Тульскую область

Минобороны: ВСУ атаковали объект энергетики в Тульской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в Тульской области. Цели ночной атаки противника раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в половине третьего часа ночи в российском регионе был атакован объект ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго». В результате удара беспилотника произошел обрыв проводов и отключение высоковольтной линии.

Без электроснабжения остались жители нескольких населенных пунктов в Новомосковском районе — поселка Первомайский, деревни Подхожие и села Шишлово.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что ночью средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над регионом. Режим беспилотной опасности действовал более шести часов.