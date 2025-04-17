Украина пыталась ударить по Тульской области

Тульский губернатор Миляев: Силы ПВО сбили воздушную цель над регионом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России вражеская атака отражена, воздушная цель нейтрализована. Пострадавших нет», — написал Миляев.

По его словам, ситуация в регионе находится под контролем. Режим беспилотной опасности в Тульской области отменили, он действовал более шести часов.

Днем ранее, 16 апреля, ВСУ выпустили по Тульской области еще один беспилотник. Тогда же под удар попала Рязанская область, из-за дронов два российских аэропорта — Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде — временно ограничивали работу по приему и выпуску воздушных судов.