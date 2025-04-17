Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 17 апреля 2025Россия

В России ушедшему на СВО осужденному экс-военкому вернули офицерское звание

Осужденному за взятки экс-военкому Озерска Пичугину вернули звание офицера
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Экс-военкому Озерска в Челябинской области Владимиру Пичугину, осужденному на десять лет за получение взяток, вернули офицерское звание. Об этом Ura.ru заявили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В ведомстве указали, что суд исключил дополнительное наказание в виде лишения воинского звания «подполковник». В остальном приговор оставили без изменения, отметили сотрудники пресс-службы.

Пичугина задержали сотрудники ФСБ и военной контрразведки в июне 2023 года — на улице, с пакетом денег в руках. Происхождение крупной суммы, обнаруженной при нем, офицер тогда объяснить не сумел. Его признали виновным, суд в качестве наказания ему назначил ему десять лет колонии строгого режима и лишил воинского звания.

Сейчас Пичугин находится в зоне боевых действий на Украине. После вступления приговора в законную силу он согласился сменить колонию на окоп.

Ранее сообщалось, что осужденный за участие в банде спецназовцев пенсионер ФСБ Олег Михалев захотел на спецоперацию.

Он признал вину в причастности к расправе над советником Министерства путей сообщения 52-летним Александром Фоминовым, которого киллер подкараулил у дома 15 марта 2002 года и выпустил в него несколько пуль. Полученные им ранения оказались летальными.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Идущих в атаку в полный рост украинских «зомби» сняли на видео

    В Германии признали неспособность ракет Taurus поменять ход конфликта на Украине

    В Германии отреагировали на слова Мерца о поставках Taurus Украине

    Глава МИД Великобритании обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

    Раскрыта распространенная ошибка при питье воды

    Разминирующий Курскую область военный рассказал о подвиге прадеда-сапера во времена войны

    Генпрокуратура России оценила идею контролировать переводы мигрантов

    Экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области

    Белоруссия назвала сроки ввода в оборот цифрового рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости