В России ушедшему на СВО осужденному экс-военкому вернули офицерское звание

Осужденному за взятки экс-военкому Озерска Пичугину вернули звание офицера

Экс-военкому Озерска в Челябинской области Владимиру Пичугину, осужденному на десять лет за получение взяток, вернули офицерское звание. Об этом Ura.ru заявили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В ведомстве указали, что суд исключил дополнительное наказание в виде лишения воинского звания «подполковник». В остальном приговор оставили без изменения, отметили сотрудники пресс-службы.

Пичугина задержали сотрудники ФСБ и военной контрразведки в июне 2023 года — на улице, с пакетом денег в руках. Происхождение крупной суммы, обнаруженной при нем, офицер тогда объяснить не сумел. Его признали виновным, суд в качестве наказания ему назначил ему десять лет колонии строгого режима и лишил воинского звания.

Сейчас Пичугин находится в зоне боевых действий на Украине. После вступления приговора в законную силу он согласился сменить колонию на окоп.

Ранее сообщалось, что осужденный за участие в банде спецназовцев пенсионер ФСБ Олег Михалев захотел на спецоперацию.

Он признал вину в причастности к расправе над советником Министерства путей сообщения 52-летним Александром Фоминовым, которого киллер подкараулил у дома 15 марта 2002 года и выпустил в него несколько пуль. Полученные им ранения оказались летальными.