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16:35, 13 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный за участие в банде спецназовцев пенсионер ФСБ захотел на СВО

«Ъ»: Вступил в силу 8-летний приговор пенсионеру ФСБ Михалеву из банды спецназа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Вступил в законную силу восьмилетний приговор пенсионеру ФСБ Олегу Михалеву, заключившему сделку со следствием по уголовному делу банды спецназовцев, занимавшейся заказными преступлениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Михалев признал вину в причастности к расправе над советником Министерства путей сообщения 52-летним Александром Фоминовым, которого киллер подкараулил у дома 15 марта 2002 года и выпустил несколько пуль. Полученные им ранения оказались летальными.

Заключив досудебное соглашение со следствием, пенсионер ФСБ дал подробные показания и изобличил других соучастников преступления. За активное сотрудничество с правоохранительными органами Одинцовский гарнизонный военный суд назначил ему восемь лет лишения свободы. Михалев не стал обжаловать приговор и подал ходатайство об отправке в зону специальной военной операции (СВО).

В конце 2023 года сообщалось о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов. Среди них были действующие или уволившиеся сотрудники правоохранительных органов. Руководил группировкой начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных, ранее служивший в отряде спецназа МВД «Гром».

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