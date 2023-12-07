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00:44, 7 декабря 2023Силовые структуры

Начштаба СОБР «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Начштаба СОБР «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали после обнаружения в водоеме тел с привязанными к ногам гирями. Об этом сообщает РБК.

Два источника издания рассказали, что в апреле ФСБ задержала бывшего сотрудника полиции по подозрению в двойном убийстве в начале нулевых, и тот дал показания на своих подельников. Выяснилось, что преступники требовали от жертв выкуп в полмиллиона долларов, а потом убили их и утопили в подмосковном водоеме.

6 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов. Он уточнил, что среди них были действующие или уволившиеся сотрудники правоохранительных органов, включая Алпатова и оперативного уполномоченного главка полицейского спецназа Сергея Волостных, ранее служившего в отряде спецназа МВД «Гром».

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      Марина Совина
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