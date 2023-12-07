Троих участников банды силовиков из 90-х отправили в СИЗО за расправы

В Москве суд арестовал трех членов банды киллеров из 90-х

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Олегу Михалеву, Ирине Егоровой и Николаю Трушкову, являющихся участниками преступной группы, действующей с 90-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия они заключены под стражу до 6 февраля 2024 года. Их отправили в СИЗО. Следователь предъявил им обвинения. В материалах дела говорится, что арестованные состояли в банде, на счету которой несколько десятков эпизодов с похищением и расправами, совершенных с целью вымогательства крупных сумм в долларах.

Среди участников банды начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных, ранее служивший в отряде спецназа МВД «Гром». Их задержали после обнаружения в водоеме тел с привязанными к ногам гирями. В апреле ФСБ вышла на бывшего сотрудника полиции и тот дал показания на своих подельников. Выяснилось, что преступники требовали от жертв выкуп в полмиллиона долларов, а потом избавились от них в подмосковном водоеме.

6 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов. Он уточнил, что среди них были действующие и уволившиеся сотрудники правоохранительных органов.