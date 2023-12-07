Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:28, 7 декабря 2023Силовые структуры

Троих участников банды силовиков из 90-х отправили в СИЗО за расправы

В Москве суд арестовал трех членов банды киллеров из 90-х
Начало событий в новости Начштаба СОБР «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Олегу Михалеву, Ирине Егоровой и Николаю Трушкову, являющихся участниками преступной группы, действующей с 90-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия они заключены под стражу до 6 февраля 2024 года. Их отправили в СИЗО. Следователь предъявил им обвинения. В материалах дела говорится, что арестованные состояли в банде, на счету которой несколько десятков эпизодов с похищением и расправами, совершенных с целью вымогательства крупных сумм в долларах.

Среди участников банды начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных, ранее служивший в отряде спецназа МВД «Гром». Их задержали после обнаружения в водоеме тел с привязанными к ногам гирями. В апреле ФСБ вышла на бывшего сотрудника полиции и тот дал показания на своих подельников. Выяснилось, что преступники требовали от жертв выкуп в полмиллиона долларов, а потом избавились от них в подмосковном водоеме.

6 декабря глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов. Он уточнил, что среди них были действующие и уволившиеся сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Дело Кивы передано управлению по особо важным делам Следственного комитета

      Названы главные навыки при найме на должности с высокой оплатой

      Пользователи Windows 10 заплатят за обновление ОС

      Минобороны России сообщило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

      Бывший любовник разоблачил королеву Испании и опубликовал ее фото в пижаме

      Два пулевых ранения обнаружили на теле экс-депутата Рады Кивы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости