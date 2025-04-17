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09:30, 17 апреля 2025Россия

В России заявили о «компромиссе силовиков» в задержании экс-губернатора Курской области

Политолог Марков: Задержание экс-губернатора Смирнова — компромисс силовиков
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Задержание экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова — результат компромисса силовиков. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, фигура Смирнова устроила силовые ведомства, решившие, что «он больше всех виноват в заходе Вооруженных сил Украины в Курскую область на полгода». «Полгода спорили силовики (...) и нашли компромисс: виноват гражданский губернатор», — написал в блоге политолог.

О задержании Смирнова стало известно ранее в среду, 16 апреля. Предположительно, силовики пришли к бывшему чиновнику утром.

Показания на него дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

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