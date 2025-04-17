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14:44, 17 апреля 2025Моя страна

В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

В Калмыкии пройдет турнир по поеданию и выпиванию традиционных беригов и джомбы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Калмыкии традиционно устроят гастрономический фестиваль «МаханФест». Об этом сообщает Фонд развития Калмыкии.

«МаханФест» пройдет 19 и 20 апреля в рамках ежегодного фестиваля тюльпанов. На нем организуют турниры по поеданию и выпиванию блюд и напитков калмыцкой кухни. В меню бериги — мясо в тесте, похожее на пельмени, и джомба — калмыцкий чай.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает шоу «Секреты степных костров». На нем повара из Бурятии и Монголии будут готовить цуйван — традиционную монгольскую лапшу. Ее можно будет купить. Вырученные средства пойдут на нужды бойцов СВО.

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Посетителей фестиваля также ждут ярмарки, состязание поваров, концерт и прогулки на конях и верблюдах. Мероприятия будут проходить на территории экопарка «Марко Поло» в районе Сити-Чесс.

Ранее сообщалось, что в Волгограде состоится фестиваль «Оперный альянс» с участием приглашенных звезд. Он будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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