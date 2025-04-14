Оперный фестиваль с участием звезд пройдет в российском городе

Произведения русской оперной классики исполнят на фестивале в Волгограде

В Волгограде состоится фестиваль «Оперный альянс» с участием приглашенных звезд. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

Музыкальное событие пройдет с 16 мая по 22 июня в « Царицынской опере» города и будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале исполнят произведения русской классики — оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова, «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» Петра Чайковского.

Оперный фестиваль завершится балетом Карэна Хачатуряна «Чиполлино».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пройдет фестиваль, посвященный Дню леопарда. Одним из мероприятий станет забег по набережной города.