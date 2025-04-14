В российском городе пройдет «леопардовый забег»

Во Владивостоке пройдет забег по случаю Дня леопарда

Во Владивостоке пройдет забег по случаю Дня леопарда. Об этом сообщила дирекция заповедника «Земля леопарда» в Telegram-канале.

Пробежка по случаю праздника, посвященного редкой кошке, состоится 3 мая на набережной Спортивной гавани города. Дистанция составит 1,5 километра.

Обязательное условие для участия в забеге — одежда или аксессуары с леопардовым принтом. Обладатели двух лучших костюмов получат призы.

После спортивного мероприятия участников пригласят присоединиться к фестивалю «День леопарда», на котором пройдут концерт, мастер-классы и лекции о животном-символе Приморского края.

Ранее сообщалось, что в заповедниках Мордовии пройдут дни открытых дверей. Посетить их можно будет 26 и 27 апреля.