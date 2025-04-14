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17:18, 14 апреля 2025Моя страна

В российском городе пройдет «леопардовый забег»

Во Владивостоке пройдет забег по случаю Дня леопарда
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Во Владивостоке пройдет забег по случаю Дня леопарда. Об этом сообщила дирекция заповедника «Земля леопарда» в Telegram-канале.

Пробежка по случаю праздника, посвященного редкой кошке, состоится 3 мая на набережной Спортивной гавани города. Дистанция составит 1,5 километра.

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Обязательное условие для участия в забеге — одежда или аксессуары с леопардовым принтом. Обладатели двух лучших костюмов получат призы.

После спортивного мероприятия участников пригласят присоединиться к фестивалю «День леопарда», на котором пройдут концерт, мастер-классы и лекции о животном-символе Приморского края.

Ранее сообщалось, что в заповедниках Мордовии пройдут дни открытых дверей. Посетить их можно будет 26 и 27 апреля.

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