В мордовских заповедниках пройдут дни открытых дверей

В парке «Смольный» и Мордовском заповеднике пройдут дни открытых дверей

В национальном парке «Смольный» и в Мордовском государственном заповеднике в конце апреля пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедная Мордовия».

26 апреля двери откроет природный заповедник, а 27 апреля — парк «Смольный». Все желающие смогут посетить музеи заповедников, пройти по экологическим тропам, устроить пикник и поучаствовать в пешеходных и автомобильных квестах. Кроме того, гостям предложат изучить технику, которую используют для охраны лесов, и прокатиться на лодках и велосипедах.

Посещение мероприятий в эти дни бесплатное. Участники квестов могут даже выиграть годовой абонемент на бесплатное посещение мордовских заповедников.

Государственный национальный парк «Смольный» находится в северо-восточной части Республики Мордовии. В нем гнездятся глухари, филины и орлы-могильники. Также в парке можно встретить волков, косуль и куниц.

Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича расположен на правом берегу реки Мокша, на границе хвойных лесов и лесостепи. В нем обитают выхухоли, черные аисты, бобры, лоси и зубры.

Ранее сообщалось, что самка леопарда попала в фотоловушку одного из заповедников Приморья. На снимке она улыбается, приоткрыв пасть.