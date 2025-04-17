В российском регионе в два раза увеличили размер выплат некоторым матерям

В Тверской области «Матери-героини» начнут получать выплату в миллион рублей

В Тверской области в два раза увеличили размер выплат жительницам, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщается на портале регионального правительства.

Соответствующее звание в России присваивается тем женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

«Рассмотрена законодательная инициатива, направленная на увеличение единовременного денежного поощрения для жительниц Верхневолжья, удостоенных звания «Мать-героиня», с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор области Игорь Руденя также поручил региональному министерству семьи проработать вопрос об обеспечении жильем таких больших семей.

Ранее стало известно, что в 2026 году на выплаты «Матерям-героиням», которые выйдут к тому времени на пенсию, потребуется примерно 11,4 миллиона рублей. Отмечается, что каждый месяц женщины с этим званием будут получать выплату в размере 31,9 тысячи рублей.