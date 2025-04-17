Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 17 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержан глава администрации района за крупную взятку

В Брянской области глава администрации района обвиняется в получении взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Брянской области задержан глава администрации Выгоничского района за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следователь ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.

По предварительной информации, в августе-сентябре 2022 года обвиняемый получил взятку в виде строительных материалов на общую сумму не менее 250 тысяч рублей от представителя строительной организации, которая занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Выгоничи. За это он должен был быстро согласовать вносимые в проектно-сметную документацию изменения и подписать акты выполненных работ по строительству комплекса.

Ранее сообщалось, что прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова по делу о получении крупной взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Роднина назвала выступление фигуристов за другие страны успехом России

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости