В российском регионе задержан глава администрации района за крупную взятку

В Брянской области глава администрации района обвиняется в получении взятки

В Брянской области задержан глава администрации Выгоничского района за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следователь ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.

По предварительной информации, в августе-сентябре 2022 года обвиняемый получил взятку в виде строительных материалов на общую сумму не менее 250 тысяч рублей от представителя строительной организации, которая занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Выгоничи. За это он должен был быстро согласовать вносимые в проектно-сметную документацию изменения и подписать акты выполненных работ по строительству комплекса.

Ранее сообщалось, что прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова по делу о получении крупной взятки.