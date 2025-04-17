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09:51, 17 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего зампреда правительства Омской области отдали под суд за получение взятки

Бывшего зампреда Омского правительства Куприянова отдали под суд за взятку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Омской области и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год Куприянов получил взятку от главы подведомственного государственного учреждения на общую сумму в 647 тысяч рублей. Указанные средства он получил деньгами, газонокосилкой, кожаным саквояжем и услугой по установке на его участке спортивного комплекса. За это бывший министр обеспечил прохождение для взяткодателя аттестации на занимаемую им должность и помог ему получить 4,5 миллиона рублей из бюджета.

Сейчас в отношении Купрянова возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта России, взятки в крупном размере») УК РФ. Он не признает свою вину.

На имущество экс-зампреда на сумму более 26 миллионов рублей наложен арест. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

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