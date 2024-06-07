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12:16, 7 июня 2024Силовые структуры

Бывшего министра труда российского региона Куприянова арестовали за взятки

В Москве суд арестовал экс-министра труда и социального развития Омской области
Владимир Куприянов

Владимир Куприянов. Кадр: Омск-ТВ / YouTube

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Куприянов будет под стражей до 4 августа. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, задержанный получал взятки в виде денег, имущества, а также незаконного оказания услуг имущественного характера. Взамен он оказывал знакомому покровительство и попустительство по службе.

Бывший министр был задержан 5 июня в Омске и этапирован в Москву.

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