Суд отказался арестовывать фигурантов дела бывшего министра труда Омской области

Суд освободил из-под стражи 3 фигурантов дела экс-министра труда Омской области

Басманный районный суд Москвы отказал в аресте трех фигурантов уголовного дела бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Игорь Толчев, Дмитрий Сахань и Дмитрий Павлов, обвиняемые по статьям 159 («Мошенничество»), 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ были освобождены из-под стражи в зале суда. О помещении их в СИЗО ходатайствовали органы предварительного расследования.

Экс-министр был задержан в Омске 5 июня и этапирован в Москву. Его обвиняют в получении взятки за покровительство и попустительство по службе.

С 7 июня Куприянов находится под стражей.

