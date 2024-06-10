Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 10 июня 2024Силовые структуры

Суд отказался арестовывать фигурантов дела бывшего министра труда Омской области

Суд освободил из-под стражи 3 фигурантов дела экс-министра труда Омской области
Начало событий в новости Бывшего министра труда российского региона Куприянова арестовали за взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы отказал в аресте трех фигурантов уголовного дела бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Игорь Толчев, Дмитрий Сахань и Дмитрий Павлов, обвиняемые по статьям 159 («Мошенничество»), 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ были освобождены из-под стражи в зале суда. О помещении их в СИЗО ходатайствовали органы предварительного расследования.

Экс-министр был задержан в Омске 5 июня и этапирован в Москву. Его обвиняют в получении взятки за покровительство и попустительство по службе.

С 7 июня Куприянов находится под стражей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Малави сообщили о возможном крушении самолета с вице-президентом страны

      По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта

      Раскрыто состояние подорвавшегося на мине в Шебекино телеоператора

      В США раскрыли последствия ошибки Запада на Украине

      Объявилась похищенная 39 лет назад девочка. Кто она такая и почему ее исчезновение до сих пор не дает покоя Америке?

      В США спрогнозировали побег Зеленского с Украины

      91-летнего миллиардера обвинили в изнасилованиях

      Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

      Найдено неожиданное средство для борьбы с деменцией

      Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше