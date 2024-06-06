Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 6 июня 2024Силовые структуры

Задержан бывший министр труда российского региона Куприянов

В Омске задержали экс-министра труда и социального развития региона Куприянова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Омске задержали бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, чиновник был задержал 5 июня. Его этапировали в Москву. Интерес правоохранителей к Куприянову связан с периодом его работы в команде бывшего губернатора Александра Буркова в 2020-2021 годах.

Ранее стало известно, что в Новосибирске правоохранители задержали начальника департамента мэрии города за махинации. Речь идет о главе департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталии Витухине.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      В России ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

      Врач назвала лучшие продукты для набора мышечной массы

      Год назад была разрушена Каховская ГЭС. Прорыв дамбы привел к десяткам жертв и экологической катастрофе

      Зарплаты экологов в России резко выросли

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше