В российской школе шесть учеников потеряли сознание

В Калининграде шесть учеников потеряли сознание в школе

В Калининграде сразу шесть учеников потеряли сознание в школе. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».

По сведениям российского издания, дети в возрасте 11-12 лет почувствовали недомогание около полудня. Школьники побледнели, а некоторых трясло. Сотрудники учебного заведения вызвали бригаду скорой помощи.

В руководстве школы рассказали, что сейчас несовершеннолетние находятся в медпункте. По предварительной версии, им могло стать плохо из-за жары.

Другие подробности случившегося выясняются.

До этого стало известно, что в Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китайской народной республики (КНР). Пятеро учащихся 2013 года рождения находились в школе, где попробовали китайскую еду из трендов Tik-Tok.