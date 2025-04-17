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14:59, 17 апреля 2025Силовые структуры

В Запорожье нашли два крупных схрона с противотанковыми минами и боеприпасами

В Запорожской области росгвардейцы нашли схрон с противотанковыми минами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Росгвардия

В Запорожской области росгвардейцы нашли схрон с противотанковыми минами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в регионе обнаружили крупный схрон с боеприпасами, где находилось 20 противотанковых мин и взрыватели к ним, 100 патронов различных калибров, две ручные гранаты, дымовые шашки и минометные снаряды. Рядом с тайником обнаружили установку дистанционного минирования противопехотными минами.

Также в Херсонской области выявлен схрон, в котором найдены две ручные гранаты, 15 боеприпасов для БПЛА, 20 выстрелов для гранатомета и 670 патронов.

Специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии уничтожили находки.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами иностранного производства в ЛНР.

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