В зоне СВО погиб правнук атамана Дутова Роман Макушин

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский боец Роман Макушин, являвшийся правнуком одного из лидеров Белого движения атамана Александра Дутова. Об этом сообщил политолог Николай Севостьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, Макушин переехал в Россию из Казахстана. Он участвовать в боях за Артемовск, был тяжело ранен.

Атаман Александр Дутов участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, в частности, в Брусиловском прорыве, где дважды был ранен.

После Февральской революции его выбрали атаманом Оренбургского казачьего войска. В октябре 1917 года он восстал против советской власти и сражался с Красной Армией до 1919 года, добиваясь переменного успеха, пока не потерпел окончательное поражение. После этого он ушел вместе со своим отрядом в Китай. В 1921 году Дутов был убит в Сайдуне агентами ВЧК.