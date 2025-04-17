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21:59, 16 апреля 2025Культура

Ван Дамм заявил о желании приехать в Россию и стать амбассадором мира

Актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Актер Жан-Клод Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Видео с обращением актера опубликовала журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. (...) Поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!» — сказал актер.

Ван Дамм также вспомнил о своей встрече с Путиным, которая состоялась в 2010 году в Сочи, куда актер приехал на Открытый чемпионат Европы по боям без правил. По его словам, во время прогулки с российским лидером он своим ботинком случайно задел ботинок Путина. После чего Путин сделал это в ответ. Затем они несколько раз повторили это.

«И вы сказали: "Стоп!". Я спросил: "Что случилось, мистер Путин?", а вы сказали, что в России это плохая примета», — вспоминает Ван Дамм.

В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России. «Большой поцелуй Путину и его семье», — добавил актер.

Ранее боец Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, призвал Международный олимпийский комитет снять ограничения с российских спортсменов.

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