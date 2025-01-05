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00:36, 5 января 2025Спорт

Монсон призвал МОК снять ограничения с российских спортсменов

Монсон призвал руководство МОК снять ограничения с российских спортсменов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джефф Монсон

Джефф Монсон. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно снять ограничения с российских спортсменов, заявил боец и депутат Джефф Монсон в комментарии ТАСС.

«Подход нынешнего руководства организации чрезмерно политизирован, нелогичен и губителен для спорта», — сказал он, призвав МОК «повернуться лицом к России».

Ранее Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами. Он посчитал, что политики западных стран вмешались в спорт и добились отстранения россиян. «Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил Монсон.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году. 53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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