Боец MMA Джефф Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

Он посчитал, что политики западных стран вмешались в спорт и добились отстранения россиян. «Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил Монсон.

Ранее спортсмен назвал главную цель в жизни. Монсон заявил, что через два года планирует стать депутатом Государственной Думы.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.