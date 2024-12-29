Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.
Он посчитал, что политики западных стран вмешались в спорт и добились отстранения россиян. «Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил Монсон.
Ранее спортсмен назвал главную цель в жизни. Монсон заявил, что через два года планирует стать депутатом Государственной Думы.
В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году.
53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.