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11:05, 21 ноября 2024Спорт

Монсон назвал главную цель в жизни

Боец MMA Монсон назвал главной целью в жизни стать депутатом Госдумы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон назвал свою мечту и главную цель в жизни. Его слова приводит РИА Новости.

Монсон заявил, что через два года планирует стать депутатом Государственной думы. «Это очень важно для меня. Очень трудная работа, но интересная», — отметил он. Монсон добавил, что хочет заниматься этой работой, чтобы помогать людям, особенно детям.

В октябре 2024-го Монсон женился в России по мусульманским обычаям. Ранее он принял ислам.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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