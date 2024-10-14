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18:14, 14 октября 2024Спорт

Монсон женился в России по мусульманским обычаям

Боец MMA Джефф Монсон женился в России по мусульманским обычаям
Джефф Монсон

Джефф Монсон. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон женился в России по мусульманским обычаям. Об этом рассказала его жена Екатерина, слова которой приводит РИА Новости.

Женщина поделилась, что никах — мусульманский обряд бракосочетания — прошел 7 октября в одной из мечетей Уфы. «Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — отметила она.

Летом 2024-го Монсон принял ислам. Он признался, что думал об этом несколько лет.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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      Дарья Коршунова
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