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23:27, 19 июня 2024Спорт

Отказавшийся от американского гражданства Монсон принял ислам

Отказавшийся от американского гражданства Джефф Монсон принял ислам

Фото: STRINGER / Reuters

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон, отказавшийся от американского гражданства, принял ислам. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он думал об этом несколько лет. «Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему», — заявил Монсон.

В 2016 году боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, Монсон является почетным гражданином Абхазии. В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

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      Алексей Гусев
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