ВСУ обвинили в намеренной атаке на Запорожскую АЭС

Представитель ЗАЭС Яшина: ВСУ намеренно атаковали ЗАЭС перед концом моратория

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили намеренную атаку на территорию вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перед концом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В очередной раз подчеркивает нежелание Киева поддерживать любые мирные инициативы, в том числе касающиеся ядерной безопасности», — подчеркнула она.

Яшина обратила внимание, что это далеко не первая попытка ВСУ атаковать тренажерный центр, где проходят обучение специалисты станции.

Ранее дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки разрушений нет, также никто не пострадал. Кроме того, о произошедшем уведомили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на ЗАЭС.