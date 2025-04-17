Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на выставке

Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025

Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на Всемирной выставке ЭКСПО-2025, об этом сообщило издание The Asahi Shimbum.

Пожилой мужчина попытался положить банку меда в свою сумку, но был задержан охранником. Стоимость украденной баночки составляет около 47 долларов, отмечается в публикации. Инцидент произошел в префектуре Осака, где развернута выставка. 83-летний японец признал свою вину.

Ранее в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Личность школьника-грабителя удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Он сразу же сознался в причастности к налетам, а также рассказал, что использовал игрушечный пистолет, который выбросил вместе с одеждой.