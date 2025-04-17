Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:56, 17 апреля 2025Мир

Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на выставке

Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Японца арестовали за кражу меда со стенда Киргизии на Всемирной выставке ЭКСПО-2025, об этом сообщило издание The Asahi Shimbum.

Пожилой мужчина попытался положить банку меда в свою сумку, но был задержан охранником. Стоимость украденной баночки составляет около 47 долларов, отмечается в публикации. Инцидент произошел в префектуре Осака, где развернута выставка. 83-летний японец признал свою вину.

Ранее в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Личность школьника-грабителя удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Он сразу же сознался в причастности к налетам, а также рассказал, что использовал игрушечный пистолет, который выбросил вместе с одеждой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

    Главу Евродипломатии обвинили в повторении мантры о злой России

    Япония заявила протест России

    Россиян предупредили о неочевидной причине появления пигментных пятен

    Любителям поспать подольше объяснили вред откладывания будильника на пять минут

    Папарацци сняли 44-летнюю Жизель Бюндхен в купальнике на отдыхе

    Врач предупредил о серьезной опасности курения вейпов

    Женщина отрезала бойфренду пенис и подожгла его тело

    Российский «Булат» покажут в Ираке

    Великобритания испытала новое радиоволновое оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости