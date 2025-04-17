Захарова поблагодарила Путина за награждение ее орденом

Захарова поблагодарила Путина за орден «За заслуги перед Отечеством»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила президента России Владимира Путина за награждение ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Свои слова признательности она опубликовала в официальном Telegram-канале.

«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку! Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!» — написала она.

Захарова отметила, что намерена и дальше работать на благо «России и народа».

Ранее появилась информация, что Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за «вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».