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17:02, 17 апреля 2025Мир

Захарова поблагодарила Путина за награждение ее орденом

Захарова поблагодарила Путина за орден «За заслуги перед Отечеством»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила президента России Владимира Путина за награждение ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Свои слова признательности она опубликовала в официальном Telegram-канале.

«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку! Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!» — написала она.

Захарова отметила, что намерена и дальше работать на благо «России и народа».

Ранее появилась информация, что Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за «вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

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