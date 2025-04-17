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18:40, 17 апреля 2025Силовые структуры

Заместитель экс-губернатора Курской области отказался признать вину

Заместитель экс-губернатора Курской области Дедов отказался признать вину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Заместитель бывшего губернатора Курской области Алексей Дедов отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. При этом адвокат фигуранта отметил, что показания некого свидетеля об откатах в размере 15 процентов, которые якобы брал Дедов, не подтверждают его вины.

Сейчас в Мещанском суде Москвы решается вопрос об избрании Дедову меры пресечения. Он попросил отправить его под домашний арест и подчеркнул, что работал честно и скрываться не планирует.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении как минимум одного миллиарда рублей.

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