Заместитель экс-губернатора Курской области отказался признать вину

Заместитель экс-губернатора Курской области Дедов отказался признать вину

Заместитель бывшего губернатора Курской области Алексей Дедов отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. При этом адвокат фигуранта отметил, что показания некого свидетеля об откатах в размере 15 процентов, которые якобы брал Дедов, не подтверждают его вины.

Сейчас в Мещанском суде Москвы решается вопрос об избрании Дедову меры пресечения. Он попросил отправить его под домашний арест и подчеркнул, что работал честно и скрываться не планирует.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении как минимум одного миллиарда рублей.

