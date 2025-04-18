43-летняя модель приняла за менопаузу симптомы опасного заболевания

Globo: В Бразилии модель Рибейро перепутала симптомы склероза со стрессом

В Бразилии 43-летняя модель Кэрол Рибейро призналась, что медики диагностировали у нее рассеянный склероз, который изначально она приняла за стресс и менопаузу. Историю манекенщицы с опасным заболеванием приводит издание Globo.

Как отметила Рибейро, несколько лет назад она стала чувствовать жар, неконтролируемую тревогу и постоянную усталость. Также у женщины появилось ощущение покалывания в левой руке, как будто она на ней долго спала, а во время разговора у нее иногда стали путаться мысли. Бразильянка списала эти симптомы на менопаузу и стресс, поэтому начала принимать различные добавки, но они не дали никакого эффекта.

В какой-то момент модель обратилась к врачам, которые предположили, что у нее имеются проблемы с щитовидной железой или дефицит железа, но все было в порядке. Тогда Рибейро связалась с подругой, променявшей подиум на медицину, после чего начались уже серьезные обследования, которые и помогли поставить правильный диагноз и обнаружить рассеянный склероз.

Ранее женщина рассказала, что у нее появились нервные тики. В конечном итоге она почти перестала управлять своим телом.