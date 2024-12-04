Нервный тик у женщины оказался признаком неизлечимой болезни

Belfast Live: женщина с нервным тиком лишилась возможности управлять телом

34-летней жительнице Ирландии по имени Саманта Кэмпбелл в детстве диагностировали синдром Дживонса. Однако позже у нее развилась неизлечимая болезнь, сопровождающаяся регулярными тиками и подергиваниями по всему телу, сообщило издание Belfast Live.

Два года назад у женщины начались нервные тики по всему телу, однако долгое время она не могла попасть на прием к неврологу. Через несколько месяцев после появления симптомов ее отправили на обследование, которое показало, что приступы были признаками функционального неврологического расстройства (ФНР). Из-за него женщина практически лишилась возможности управлять собственным телом.

«В 2022 году у меня были легкие подергивания в левой стороне тела, в руке и голове, а затем и в ноге. Это случалось, может быть, один или два раза в неделю, но не вызывало беспокойств. Я думала, что это связано со стрессом из-за семейной ситуации, но с течением времени подергивания повторялись все чаще», — рассказала женщина.

Кэмпбелл добавила, что лечения от ФНР не существует. Врачи назначили терапию, которая должна была помочь снизить интенсивность симптомов, однако она не дала результата. В итоге женщина потеряла способность управлять ногой, из-за чего ей приходится передвигаться с тростью. Кроме того, у нее начались регулярные головокружения и проблемы с речью.

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