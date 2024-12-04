Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 4 декабря 2024Забота о себе

Нервный тик у женщины оказался признаком неизлечимой болезни

Belfast Live: женщина с нервным тиком лишилась возможности управлять телом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

34-летней жительнице Ирландии по имени Саманта Кэмпбелл в детстве диагностировали синдром Дживонса. Однако позже у нее развилась неизлечимая болезнь, сопровождающаяся регулярными тиками и подергиваниями по всему телу, сообщило издание Belfast Live.

Два года назад у женщины начались нервные тики по всему телу, однако долгое время она не могла попасть на прием к неврологу. Через несколько месяцев после появления симптомов ее отправили на обследование, которое показало, что приступы были признаками функционального неврологического расстройства (ФНР). Из-за него женщина практически лишилась возможности управлять собственным телом.

«В 2022 году у меня были легкие подергивания в левой стороне тела, в руке и голове, а затем и в ноге. Это случалось, может быть, один или два раза в неделю, но не вызывало беспокойств. Я думала, что это связано со стрессом из-за семейной ситуации, но с течением времени подергивания повторялись все чаще», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Кэмпбелл добавила, что лечения от ФНР не существует. Врачи назначили терапию, которая должна была помочь снизить интенсивность симптомов, однако она не дала результата. В итоге женщина потеряла способность управлять ногой, из-за чего ей приходится передвигаться с тростью. Кроме того, у нее начались регулярные головокружения и проблемы с речью.

Ранее стала известна история 45-летнего мужчины, который начал спотыкаться на ровном месте. Врачи выявили у него боковой амиотрофический склероз, который был диагностирован у ученого Стивена Хокинга.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

      ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

      Захарова в двух словах описала Южную Корею

      На россиян оформляли многомиллионные долги в микрозаймах. Как мошенники получали доступ к их «Госуслугам»?

      Следствие оценило размер ущерба по делу бывшего замминистра транспорта России

      В Южной Корее не исключили провокацию конфликта с КНДР

      Протащившего гаишника за своим автомобилем россиянина осудили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше