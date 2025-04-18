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01:01, 18 апреля 2025Ценности

50-летняя телеведущая в прозрачной юбке вышла в свет с 31-летним возлюбленным

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен вышла в свет в откровенном наряде. Про ее образ пишет Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Расплата-2» в «Китайском театре TCL» в Голливуде. Она выбрала для мероприятия черное макси-платье с прозрачной юбкой, сквозь ткань которого просвечивали обнаженные ноги. Также Пиппен надела босоножки на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж в коричневых тонах.

В свою очередь, компанию звезде составил ее новый возлюбленный — 31-летний баскетболист Джефф Коби.

Ранее в апреле итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фото в халате на голое тело во время поездки в Неаполь.

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