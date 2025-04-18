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18:30, 18 апреля 2025Мир

Американец попробовал паек Российской армии и сравнил его с западными

Блогер из США Brave Belly отметил качество пайка РФ, сравнив его с западными
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Блогер Brave Belly (утверждается также, что он является офицером армии США) попробовал паек Российской армии и сравнил его с западными аналогами. Видео с распаковкой он опубликовал на YouTube.

Американец особо отметил вкус тушенки, указав, что она «как будто приготовлена дома, а не в лаборатории или на заводе», подчеркнув не консервный и солоноватый вкус. Также он высоко оценил гречневую кашу с тушенкой. «Если другие страны стараются делать вкус более нейтральным — чтобы подошло любому солдату — то русские, похоже, говорят: "Нет, мы сделаем вкусно!" И мне это очень нравится», — поделился он.

Кроме того, Brave Belly понравилось, что в шоколаде из пайка содержится более 50 процентов какао. По его мнению, в целом в сравнении с российским паек в американской и других западных армиях «скудный и невкусный».

Ранее повара Западного военного округа (ЗВО) рассказали, чем питаются летчики армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что военные кулинары стремятся внести разнообразие в меню летчиков, в частности, готовят для них несколько видов салатов и супов. В рацион пилотов также входят рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Помимо этого, военных обязательно снабжают свежими овощами, фруктами и шоколадом, говорится в материале. Стандартно, прием пищи происходит три раза в день, однако, если экипаж пропустил один из них, им выдается усиленный сухпаек.

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