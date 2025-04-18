Анапу захотели сделать фестивальной столицей России

Власти Краснодарского края захотели сделать Анапу фестивальной столицей России

Власти Краснодарского края захотели сделать Анапу фестивальной столицей России в 2025 году. Об этом заявил замглавы местной администрации Александр Руппель, его слова приводит «Интерфакс».

Чиновник отметил, что они с коллегами прорабатывают масштабную событийную программу. По словам Руппеля, уже в мае в курортном городе пройдут два события.

С 17 по 25 мая состоится эногастрономический фестиваль, гостям которого предложат поучаствовать в дегустациях, экскурсиях, сборе ягод и приготовлении вина. А с 17 по 18 мая организуют большое спортивное мероприятие.

Кроме того, Руппель отметил, что в Анапе туристов ждут около 1,6 тысячи отелей и гостиниц. У большинства из них есть собственные бассейны, аква- и спа-центры.

«Причем я хочу отметить, что Анапа у нас лидер Краснодарского края по количеству объектов, которые работают по системе "все включено"», — добавил замглавы администрации Краснодарского края, уточнив, что на территории курортного города их 68.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об альтернативных вариантах отдыха в Анапе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. По его словам, туристы могут посетить экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также принять участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.