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10:31, 18 апреля 2025Из жизни

Бездомный выиграл в лотерее 82 миллиона рублей

В США бездомный выиграл в лотерее миллион долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: KSBY

В городе Сан-Луис-Обиспо, США, бездомный мужчина разбогател благодаря лотерее и решил изменить свою жизнь. Об этом пишет KSBY.

Мужчина, чье имя не называется, выиграл в лотерее один миллион долларов (82 миллиона рублей). Счастливый билет он купил в винном магазине. Менеджер заведения Уилсон Самаан рассказал, что мужчина был их частым клиентом.

«Чувак, я больше не бездомный!» — заявил счастливчик Самаану. По словам менеджера, сначала мужчина думал, что сорвал джекпот размером 100 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей). Однако Самаан заметил, что в его билете было шесть нулей. «Мы дали друг другу пять», — сказал он.

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Бездомному нужно было подтвердить выигрыш в офисе лотереи штата. Он хотел отправить билет туда по почте, но Самаан вызвался отвезти его на машине. Организаторы лотереи признали везение бездомного, но предупредили о предстоящей проверке его личности. Это займет от нескольких недель до пары месяцев.

Счастливчик признался, что планирует потратить приз на первоначальный взнос за дом и покупку машины. Оставшиеся деньги он инвестирует. Мужчина заявил, что ему уже не терпится покинуть улицы.

Ранее сообщалось, что таинственный игрок по прозвищу «Джокер» провернул операцию по выкачиванию средств из Техасской лотереи и заработал на этом почти 60 миллионов долларов. Ради выигрыша он скупил все лотерейные билеты.

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