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20:36, 18 апреля 2025Моя страна

Для пострадавших от мазута в Крыму птиц запустили реабилитацию

Более 80 птиц спасли от мазута в Керченском проливе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

После разлива мазута в Керченском проливе на реабилитации в сафари-парке «Тайган» находятся более 80 птиц. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, передает РИА Новости.

Речь идет о гагарах и чомгах, пострадавших от загрязнения. Как уточнили в ведомстве, сначала спасенных птиц доставляют в специализированные центры для очистки, а затем перемещают в карантинную зону на территории сафари-парка. Там их вручную кормят и оказывают необходимую ветеринарную помощь.

«Далее следует второй этап восстановления — в вольерах, расположенных в "Доме птиц"», — пояснили в Минприроды.

По информации министерства, выпуск в дикую природу осуществляется только после заключения орнитолога и ветеринара. Такой подход позволяет птицам быстрее восстановиться и адаптироваться к естественной среде.

В настоящий момент в «Доме птиц» находятся 25 пернатых, еще 11 особей — в карантинной зоне.

Ранее сообщалось, что россиянин спас занесенную в Красную книгу птицу, которую нашел у дороги в Макаровском районе Сахалинской области.

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