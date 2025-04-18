Двух бывших сотрудников «Роскосмоса» осудили за многомиллионный ущерб заводу

В Челябинске двух экс-сотрудников «Роскосмоса» осудили за ущерб в 19 млн рублей

Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему на одном из космических заводов в Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Двух руководителей подразделений признали виновными по статьям 290 («Получение взятки в крупном размере») и 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ. Один из них получил десять лет колонии строгого режима, а второй – три года условно.

Как утонили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области, речь идет о филиале Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Компания входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

Как установил суд, в 2019 году один из осужденных получил взятки от заказчиков в размере 600 тысяч рублей в обмен на занижение стоимости продукции. Кроме того, фигуранты похитили полмиллиона рублей из средств контрагентов.

Таким образом заводу был причинен ущерб в размере 19,5 миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения.