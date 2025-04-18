ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в одну из стран Центральной Азии

В Челябинской области задержали контрабандиста с оборудованием для бронетехники

В Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили личность гражданина, который действовал в интересах иностранного государства и пытался переместить военное оборудование для бронетехники в одну из стран Центральной Азии. Свой замысел контрабандист пытался осуществить с использованием транспортной компании. ФСБ задержали подозреваемого, разрешительных документов на оборудование у него не оказалось.

Ранее в Смоленской области ФСБ пресекла контрабанду радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы.