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12:52, 18 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в одну из стран Центральной Азии

В Челябинской области задержали контрабандиста с оборудованием для бронетехники
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили личность гражданина, который действовал в интересах иностранного государства и пытался переместить военное оборудование для бронетехники в одну из стран Центральной Азии. Свой замысел контрабандист пытался осуществить с использованием транспортной компании. ФСБ задержали подозреваемого, разрешительных документов на оборудование у него не оказалось.

Ранее в Смоленской области ФСБ пресекла контрабанду радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы.

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