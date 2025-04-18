Енота спасли из канализации с помощью стирального порошка

В США прохожий спас енота из канализации с помощью капсул стирального порошка

В штате Массачусетс, США, енота, застрявшего в решетке ливневой канализации, вытащили с помощью неравнодушного прохожего. Об этом пишет UPI.

Животное пыталось выбраться из канализации на поверхность и застряло головой между прутьями. В таком положении его застал Фернандо Ривьера-младший, проходивший неподалеку. Он позвал на помощь полицейских.

Сотрудники полиции сняли решетчатую крышку с канализации, но енот все еще оставался между прутьями. Тогда Ривьера решил действовать нетрадиционном способом. Он раздобыл капсулы со стиральным порошком, вскрыл их и обмазал получившейся жидкостью решетку. Через 20 минут ему удалось спасти енота.

Зверя забрала Служба контроля диких животных. Ривьеру поблагодарили за помощь еноту, оказавшемуся в беде.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейский разделся, чтобы спасти женщину от пчел. Он выбежал из патрульной машины, снял форменную рубашку и стал размахивать ей, отгоняя насекомых.

