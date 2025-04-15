Полицейский спас женщину от роя разъяренных пчел в буддийском храме

В Таиланде полицейский снял рубашку и спас женщину от пчел

В Таиланде полицейский разделся, чтобы спасти женщину от пчел. Об этом сообщает Bangkok Post.

В воскресенье, 13 апреля, в знаменитом буддийском храме Ват Пратхат Пханом в провинции Наконпханом на женщину напал рой пчел. Неизвестно, откуда именно прилетели разъяренные насекомые. Не исключено, что их разозлил дым благовоний, которые воскуривали в храме.

Сержант-майор полиции Чайяпорн Ханенин увидел, что женщина отмахивается от пчел, и решил помочь. Он выбежал из патрульной машины, снял форменную рубашку и стал размахивать ей, отгоняя насекомых. Затем он посадил женщину в машину и отвез в больницу, где ей оказали помощь. Все происходящее попало на видео.

Ханенин позже сообщил, что около восьми посетителей храма подверглись нападению пчел, но именно спасенная им женщина стала их первой жертвой. Полицейский отметил, что не думал о своей безопасности, а только о благополучии женщины.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.

