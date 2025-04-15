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20:29, 15 апреля 2025Из жизни

Полицейский спас женщину от роя разъяренных пчел в буддийском храме

В Таиланде полицейский снял рубашку и спас женщину от пчел
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Таиланде полицейский разделся, чтобы спасти женщину от пчел. Об этом сообщает Bangkok Post.

В воскресенье, 13 апреля, в знаменитом буддийском храме Ват Пратхат Пханом в провинции Наконпханом на женщину напал рой пчел. Неизвестно, откуда именно прилетели разъяренные насекомые. Не исключено, что их разозлил дым благовоний, которые воскуривали в храме.

Сержант-майор полиции Чайяпорн Ханенин увидел, что женщина отмахивается от пчел, и решил помочь. Он выбежал из патрульной машины, снял форменную рубашку и стал размахивать ей, отгоняя насекомых. Затем он посадил женщину в машину и отвез в больницу, где ей оказали помощь. Все происходящее попало на видео.

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Ханенин позже сообщил, что около восьми посетителей храма подверглись нападению пчел, но именно спасенная им женщина стала их первой жертвой. Полицейский отметил, что не думал о своей безопасности, а только о благополучии женщины.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.

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