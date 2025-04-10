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14:10, 11 апреля 2025Из жизни

Укусы огненных муравьев погубили двухлетнюю девочку

В США двухлетняя девочка погибла из-за укусов огненных муравьев
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Magdalena Smyczek / Wikimedia

В американском штате Джорджия врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, которую покусали огненные муравьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Муравьиные укусы вызвали у ребенка сильнейшую аллергическую реакцию. Из-за анафилактического шока девочка испытывала проблемы с дыханием. Ее доставили в больницу, однако там не оказалось оборудования, подходящего для работы с маленькими детьми.

Родители считают, что смерть можно было предотвратить, и подали в суд на врача и медсестру, пытавшихся помочь девочке. Согласно иску, медсестра более 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, помогающей при анафилактическом шоке. Врач не смогла провести интубацию из-за отсутствия необходимых инструментов.

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Огненные муравьи обладают сильным ядом, нередко вызывающим аллергическую реакцию. Известны случаи, когда их нападения заканчивались фатально даже для взрослых людей.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.

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