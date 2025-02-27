Мужчина потерял сознание после нападения роя шершней

В Таиланде мужчина потерял сознание из-за нападения десятков шершней

В Таиланде рыбак из провинции Ангтхонг попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Об этом сообщает The Thaiger.

55-летнего мужчину в бессознательном состоянии обнаружили на дороге недалеко от города Ангтхонг. Придя в себя, он объяснил, что ловил рыбу в местном канале и случайно потревожил гнездо шершней, которое находилось в бетонной трубе.

Десятки насекомых набросились на мужчину. Он смог пробежать около 100 метров до дороги, после чего потерял сознание. Врачи обнаружили на теле пострадавшего многочисленные укусы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже таец признался, что не подозревал, что укусы шершней так сильно навредят ему.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа, штат Сеара, не смогли спасти после нападения сотен пчел. Мужчина с помощником потревожили улей, когда расчищал место под посадку деревьев авокадо.

