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20:29, 27 февраля 2025Из жизни

Мужчина потерял сознание после нападения роя шершней

В Таиланде мужчина потерял сознание из-за нападения десятков шершней
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Таиланде рыбак из провинции Ангтхонг попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Об этом сообщает The Thaiger.

55-летнего мужчину в бессознательном состоянии обнаружили на дороге недалеко от города Ангтхонг. Придя в себя, он объяснил, что ловил рыбу в местном канале и случайно потревожил гнездо шершней, которое находилось в бетонной трубе.

Десятки насекомых набросились на мужчину. Он смог пробежать около 100 метров до дороги, после чего потерял сознание. Врачи обнаружили на теле пострадавшего многочисленные укусы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже таец признался, что не подозревал, что укусы шершней так сильно навредят ему.

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