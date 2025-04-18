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23:35, 18 апреля 2025Бывший СССР

Французского наемника ликвидировали в ДНР при разгроме украинской бригады

Наемника ВСУ из Франции Копена ликвидировали в ДНР при разгроме 60-й мехбригады
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Наемник из Франции Сельвен Жиль Бернар Копен с позывным Слай, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под населенным пунктом Новое (Донецкая народная республика; ДНР). Ему было 43 года, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

Копен — бывший французский военнослужащий, вступил в ряды ВСУ в апреле 2023 года. Он погиб в конце марта 2025 года, когда под Новым была разгромлена 60-я механизированная украинская бригада, в которой он числился.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из Мексики сбежал с позиции, бросив подчиненных украинских военных. После этого один из бойцов сдался в плен, остальные были уничтожены.

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