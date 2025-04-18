Гипертоникам предложили включить в рацион два доступных продукта

Huffpost: Людям с гипертонией полезно включить в рацион брокколи и бананы

Гипертоникам полезно включить в рацион два таких доступных продукта, как брокколи и бананы, считает биолог и профессор Университета Уотерлу (Канада) Анита Лейтон. Об этом пишет издание Huffpost со ссылкой на результаты проведенного ей исследования.

По словам Лейтон, одним из основных провокаторов гипертонии является соль, так как она задерживает жидкость в организме и тем самым резко увеличивает давление на стенки сосудов. Сгладить ее пагубное воздействие на организм можно, если добавить в меню продукты с высоким содержанием калия.

Этот микроэлемент помогает поддерживать водный баланс в тканях организма, участвует в процессе свертывания крови и тем самым помогает нейтрализовать негативное воздействие натрия, что особенно важно для людей с гипертонией, объяснила биолог. «Результаты нашего исследования показали, что употребление продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, оказывает более положительное влияние на давление, чем простое сокращение потребления соли», — уточнила она.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова опровергла несколько опасных мифов о гипертонии. В частности, опасным заблуждением она назвала убеждение, будто рост давления на 20-30 единиц с возрастом является нормой.