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14:34, 8 апреля 2025Забота о себе

Врач опровергла опасное заблуждение о высоком давлении

Кардиолог Погосова: Рост давления с возрастом не является нормой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова опровергла несколько опасных мифов о гипертонии. О популярных заблуждениях, связанных с высоким давлением, врач рассказала в интервью aif.ru.

Погосова объяснила, что гипертония очень опасна, поскольку она постепенно приводит к атеросклерозу сосудов всего организма — от сердца и почек до мозга и сетчатки глаз. Это, в свою очередь, повышает риск слепоты, инсульта, инфаркта, хронических патологий почек.

Еще одним опасным заблуждением кардиолог назвала убеждение, будто рост давления на 20-30 единиц с возрастом является нормой. «Врачам приходится постоянно сталкиваться с тем, что люди зрелого и тем более старшего возраста абсолютно уверены, что в их годы иметь давление 150 на 100 — в порядке вещей. А это ненормально», — подчеркнула она.

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По словам Погосовой, артериальное давление в любом возрасте должно быть в пределах 120-130 на 70-80 миллиметров ртутного столба. У пожилых людей допустимо повышение верхнего показателя максимум на 10 единиц. При этом, как отметила врач, если у человека более двух раз фиксируется давление выше 140 на 90, это считается симптомом артериальной гипертонии.

Ранее врач-кардиолог Наталия Золотарева предупредила некоторых людей о высоком риске инфаркта в молодом возрасте. Спровоцировать его может курение вейпов и электронных сигарет, рассказала она.

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