Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 3 апреля 2025Забота о себе

Некоторых людей предупредили о высоком риске инфаркта в молодом возрасте

Кардиолог Золотарева: Курение вейпов повышает риск инфаркта в молодом возрасте
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Курение вейпов и электронных сигарет может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте, предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева. В беседе с «Известиями» она перечислила и другие факторы, повышающие у некоторых людей риск сердечных приступов.

Врач указала, что любое курение негативно влияет на здоровье сердца, так как ускоряет образование атеросклеротических бляшек и провоцирует спазм артерий. При этом, по ее словам, вейпы и электронные сигареты едва ли можно считать более безопасными, чем обычные сигареты. Золотарева отметила, что в них содержатся токсичные вещества, которые разрушают защитные клетки сосудов.

Также спровоцировать проблемы с сердцем может неправильное питание, считает кардиолог. Она уточнила, что особенно опасным является избыток в рационе насыщенных жиров, трансжиров и простых углеводов. «Особенно коварна привычка "заедать стресс" или регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли: гипертония, которая развивается на этом фоне, перегружает сердце и ускоряет износ артерий», — объяснила Золотарева.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кроме того, риск сердечного приступа выше у людей, ведущих сидячий образ жизни, испытывающих хронический стресс, бессонницу или употребляющих алкоголь.

Ранее доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева развеяла миф о безопасности кальянов. По ее словам, курение кальянов может спровоцировать болезни легких и опухоли.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше