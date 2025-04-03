Некоторых людей предупредили о высоком риске инфаркта в молодом возрасте

Кардиолог Золотарева: Курение вейпов повышает риск инфаркта в молодом возрасте

Курение вейпов и электронных сигарет может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте, предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева. В беседе с «Известиями» она перечислила и другие факторы, повышающие у некоторых людей риск сердечных приступов.

Врач указала, что любое курение негативно влияет на здоровье сердца, так как ускоряет образование атеросклеротических бляшек и провоцирует спазм артерий. При этом, по ее словам, вейпы и электронные сигареты едва ли можно считать более безопасными, чем обычные сигареты. Золотарева отметила, что в них содержатся токсичные вещества, которые разрушают защитные клетки сосудов.

Также спровоцировать проблемы с сердцем может неправильное питание, считает кардиолог. Она уточнила, что особенно опасным является избыток в рационе насыщенных жиров, трансжиров и простых углеводов. «Особенно коварна привычка "заедать стресс" или регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли: гипертония, которая развивается на этом фоне, перегружает сердце и ускоряет износ артерий», — объяснила Золотарева.

Кроме того, риск сердечного приступа выше у людей, ведущих сидячий образ жизни, испытывающих хронический стресс, бессонницу или употребляющих алкоголь.

Ранее доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева развеяла миф о безопасности кальянов. По ее словам, курение кальянов может спровоцировать болезни легких и опухоли.